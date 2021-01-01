Deprem bölgelerine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye seferber olurken, çocuklarda bu seferberliğe dahil oldu. Çocuklar, Cansuyu Derneği bağışta bulundu.
Deprem bölgesinde bulunan ekipler ile depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Cansuyu Derneği, bölgeye yardımlarını aralıksız sürdürüyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 şiddetinde ki depremin ardından Cansuyu Derneği ulaştırılacak yardımlara ilişkin acil yardım çağrısında bulundu.
Cansuyu Derneği, Ramazan ayı boyunca mazlumlara, mağdurlara ve muhtaçlara yardımlarını ulaştıracak.
Cansuyu Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Cansuyu Derneği Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşların yardımına koşuyor.
Kurban Bayramı kapsamında Dünya’nın birçok bölgesine ekip Gönderen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ekiplerin gittiği bölgelerde Kurban Bayramının ilk gününde vekaletlerin
Hayırseverlerin bağışlarını gittikleri bölgelerde belirlenen tüm mazlum ve mağdurlara vaktinde ulaştırmayı hedefleyen Cansuyu ekipleri, Burkina Faso’da binlerce insana kurban etler
Cansuyu, 2022 Ramazan ayı kapsamında Burkina Fasolu muhtaçlara yardım elini uzattı.
Afet, savaş, terör gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek muhtaçlara gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, yuva kurma ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önlenmesi ile hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.
Kurban
Su Kuyusu
Yetim
Kumanya