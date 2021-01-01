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Cansuyu, 2022 Ramazan'a hazır

Cansuyu Derneği, Ramazan ayı boyunca mazlumlara, mağdurlara ve muhtaçlara yardımlarını ulaştıracak.

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Cansuyu Derneği yurt içi yardımlarına devam ediyor

Cansuyu Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında yardım faaliyetlerine devam ediyor.

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Cansuyu, Türkiye yardımlarını yoğunlaştırdı

Cansuyu Derneği Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşların yardımına koşuyor.

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Cansuyu Temsilcilerinin 2021 Ankara Toplantısı

Cansuyu Derneği, İl Temsilcileri Toplantısını Ankara’da Genel Merkez Binası’nda yaptı.

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Bayramın İlk Gününde Binlerce Mağdura Ulaşıldı

Kurban Bayramı kapsamında Dünya’nın birçok bölgesine ekip Gönderen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ekiplerin gittiği bölgelerde Kurban Bayramının ilk gününde vekaletlerin

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Gecenin Karanlığında Cansuyu

Hayırseverlerin bağışlarını gittikleri bölgelerde belirlenen tüm mazlum ve mağdurlara vaktinde ulaştırmayı hedefleyen Cansuyu ekipleri, Burkina Faso’da binlerce insana kurban etler

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Burkina Faso’ya Cansuyu

Cansuyu, 2022 Ramazan ayı kapsamında Burkina Fasolu muhtaçlara yardım elini uzattı.

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Suriye’deki Muhtaçlara Ulaştık

2022 Ramazan Organizasyonu kapsamında Suriye’deki muhtaçlara yardım elini uzattı.

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Geçmiş Olsun Türkiye

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Bağış Yöntemleri

Afet, savaş, terör gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek muhtaçlara gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, yuva kurma ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önlenmesi ile hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.

Online Bağış

Ayni Bağış

SMS Bağış

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Sizi Gerçek Muhtaçlara Ulaştırır..

NELER YAPTIK?

401300

Kurban

3849

Su Kuyusu

5040

Yetim

1537000

Kumanya

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