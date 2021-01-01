Bağış Yöntemleri

Afet, savaş, terör gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek muhtaçlara gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, yuva kurma ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önlenmesi ile hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.

TÜM BAĞIŞ YÖNTEMLERİ