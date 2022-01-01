 Online Güvenilir Bağış | Cansuyu
BAĞIŞ SEPETİNİZ

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DEPREM
DEPREM

BATTANİYE
BATTANİYE

KUMANYA
KUMANYA

Sıkıntıya giren vatandaşlarımız için bir şeyler yapmalıyım diyorsanız, bir kumanya da siz bağışlayabilirsiniz.

SURİYE
SURİYE

FİLİSTİN & GAZZE
FİLİSTİN & GAZZE

PAKİSTAN
PAKİSTAN

ARAKAN
ARAKAN

YEMEN
YEMEN

AFRİKA
AFRİKA

AFGANİSTAN
AFGANİSTAN

KONUT YAPIMI
KONUT YAPIMI

UN
UN

GENEL BAĞIŞ
GENEL BAĞIŞ

EĞİTİM YARDIMI
EĞİTİM YARDIMI

SÜNNET
SÜNNET

ZEKAT
ZEKAT

Zekatlarınızı ülkemizdeki ve mazlum coğrafyalardaki Gerçek Muhtaçlara ulaştırabilirsiniz.

FİDYE
FİDYE

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. (Buna göre 2022 yılı Fitre tutarı 40 TL'dir.)

SU KUYUSU
SU KUYUSU

SU Hayattır.. Müslümanların yaşadığı bölgelerde, açılan Su Kuyularına katkıda bulunabilirsiniz.

KATARAKT
KATARAKT

Afrika'da, sağlık sorunları nedeniyle göremeyen bir kardeşinin, gözlerinde ki perdeyi kaldırmak istemez misiniz?

SADAKA
SADAKA

Sadaka bağışlarınızla, Gerçek Muhtaçların yüzlerini güldürmek istemez misiniz?

CANLI HAYVAN
CANLI HAYVAN

TEKERLEKLİ SANDALYE
TEKERLEKLİ SANDALYE

KURAN-I KERİM
KURAN-I KERİM

AFRİKA KURBAN
AFRİKA KURBAN

Vekâletini aldığımız “Adak, Akika, Şükür ve Sadaka" kurbanlarınızı, Afrika ülkelerinde İslami usullere göre kesiyoruz ve dağıtıyoruz.

ASYA KURBAN
ASYA KURBAN

Vekâletini aldığımız “Adak, Akika, Şükür ve Sadaka" kurbanlarınızı, Asya ülkelerinde İslami usullere göre kesiyoruz ve dağıtıyoruz.

YEMEN KURBAN
YEMEN KURBAN

Vekâletini aldığımız “Adak, Akika, Şükür ve Sadaka" kurbanlarınızı, Yemen'de İslami usullere göre kesiyoruz ve dağıtıyoruz.

TÜRKİYE KURBAN
TÜRKİYE KURBAN

Vekâletini aldığımız “Adak, Akika, Şükür ve Sadaka" kurbanlarınızı, Türkiye içerisinde İslami usullere göre kesiyoruz ve dağıtıyoruz.

GAZZE-YETİM
GAZZE-YETİM

AFRİKA-YETİM
AFRİKA-YETİM

PAKİSTAN-YETİM
PAKİSTAN-YETİM

SURİYE-YETİM
SURİYE-YETİM

TÜRKİYE-YETİM
TÜRKİYE-YETİM

YETİM MERKEZİ
YETİM MERKEZİ

MEDRESE
MEDRESE

OKUL
OKUL

EĞİTİM MERKEZİ
EĞİTİM MERKEZİ

CAMİ
CAMİ