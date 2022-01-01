Bağış sepetiniz boş
Sıkıntıya giren vatandaşlarımız için bir şeyler yapmalıyım diyorsanız, bir kumanya da siz bağışlayabilirsiniz.
Zekatlarınızı ülkemizdeki ve mazlum coğrafyalardaki Gerçek Muhtaçlara ulaştırabilirsiniz.
Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. (Buna göre 2022 yılı Fitre tutarı 40 TL'dir.)
SU Hayattır..
Müslümanların yaşadığı bölgelerde, açılan Su Kuyularına katkıda bulunabilirsiniz.
Afrika'da, sağlık sorunları nedeniyle göremeyen bir kardeşinin, gözlerinde ki perdeyi kaldırmak istemez misiniz?
Sadaka bağışlarınızla, Gerçek Muhtaçların yüzlerini güldürmek istemez misiniz?
Vekâletini aldığımız “Adak, Akika, Şükür ve Sadaka" kurbanlarınızı, Afrika ülkelerinde İslami usullere göre kesiyoruz ve dağıtıyoruz.
Vekâletini aldığımız “Adak, Akika, Şükür ve Sadaka" kurbanlarınızı, Asya ülkelerinde İslami usullere göre kesiyoruz ve dağıtıyoruz.
Vekâletini aldığımız “Adak, Akika, Şükür ve Sadaka" kurbanlarınızı, Yemen'de İslami usullere göre kesiyoruz ve dağıtıyoruz.
Vekâletini aldığımız “Adak, Akika, Şükür ve Sadaka" kurbanlarınızı, Türkiye içerisinde İslami usullere göre kesiyoruz ve dağıtıyoruz.
Bağış sistemimizde yaşadığınız problemleri aşağıdaki kanallardan bize iletebilirsiniz
Telefon: +90 (312) 285 20 03
Mail: cansuyu@cansuyu.org.tr