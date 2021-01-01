Ramazan Yardım ve Bağışları | Ramazan Kumanyası | Cansuyu

2005 yılında kurulan Cansuyu Derneği, kurulduğu günden bu yana, bağışçılarımızın emanetlerini Türkiye'de ve Dünyada ki Gerçek Muhtaçlara ulaştırmaya devam etmektedir.

2023 Ramazan Organizasyonu kapsamında, yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden Cansuyu, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardımlarınızı ulaştırmayı hedeflemektedir.

Ramazan ayı tüm insanların yenilendiği mübarek bir aydır. Cansuyu olarak 2023 yılı Ramazan döneminde kıymetli bağışçılarımızın kumanya, iftar, zekât, fitre ve fidye emanetlerini, “Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir” sloganı ile Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde gerçek muhtaçlara ulaştırma gayretinde olacağız.

Ramazan’ın fazileti ve ecri ile gerçek muhtaçlara destek olmak ve hep birlikte bu sevaptan nasibimizi almak yegâne muradımızdır.

Siz kıymetli hayırseverlerimizi bu vesile ile selamlar, Ramazan ayında gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda sizleri de yanımızda görmek isteriz.

Sıkça Sorulan Sorular