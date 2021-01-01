Cansuyu Derneği “Kurban; Allah’a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır” sloganıyla gerçek muhtaçlara ulaşmaya devam ediyor. Siz de kurban bağışında bulunarak gerçek muhtaçları sevindirebilirsiniz. Cansuyu Derneği yılların vermiş olduğu tecrübe, bağımsız ve yasal olarak gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir bağış kurumları arasında yer almaya devam etmektedir.
2005 yılından bu güne kadar, bağışçılarımızla, milletimizle buluşmamıza, birlikte kıtalar aşmamıza vesile olan önemli çalışmaların başında Kurban Organizasyonlarımız gelmektedir. Yapılan çalışmalarımız neticesinde, kurban ibadetini yerine getirme durumu mümkün olmayan, hatta hayatlarında hiç kurban eti yememiş olan insanlara kurban eti ulaştırıyoruz. Çalışmamız neticesinde ülkemizde, farklı kıtalarda ki onlarca ülkede ve yüzlerce bölgede, sayıları milyona ulaşan muhtaç insanlara ulaşmış oluyoruz.
Kurban hisse bağışı yapacak olan bağışçımızın bağışı derneğimize ulaştıktan sonra, kendisine bağışının alındığına dair bilgilendirme mesajı gönderilmekte, kesim gerçekleştirildikten sonra hissesinin kesimi gerçekleştiğine dair mesaj ulaştırılmaktadır.
Cansuyu Derneği 2009 yılından bu yana Kurban Organizasyonlarında genel fiyatlandırma yerine, Bölge fiyatlandırması yöntemini kullanmaya başlamıştır. Farklı fiyatlandırma sisteminin uygulanmasının nedeni; Kurbanlık sıfatı taşıyan ve kesim yapılması dinen uygun olan hayvanların, bölgelere bağlı olarak fiyatlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
|Afrika
|2.000 TL
|Asya
|2.600 TL
|Arakan Kampları
|3.500 TL
|Yemen
|4.100 TL
|
Türkiye (Deprem Bölgesi) -
Filistin Kampları
|5.900 TL
|Gazze
|7.500 TL
olarak belirlenmiştir.
Ziraat Bankası
Vakıfbank
Halk Bankası
Vakıf Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Bankalarının şubelerine giderek, "CANSUYU Derneğine bağış yapmak istiyorum" dediğinizde, sizden hesap numarası ve masraf almadan, bağışınızı hızlı bir şekilde vezneden yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası
Vakıfbank
Halk Bankası
Bankalarının MOBİL Bankacılık sisteminde yer alan
MENÜ > ÖDEMELER > BAĞIŞ > CANSUYU Derneği'ni seçtikten sonra, bağışınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
(Açıklama alanına mutlaka Kurbanı kesilecek kişinin Adını Soyadını, Cep telefon numarasını ve Bağış Amacınızı (Örneğin: Mehmet Demir adına 05321111111, Afrika Kurbanı) yazmanız gerekmektedir.
Alıcı Adı: CANSUYU Derneği
Türkiye Finans: TR79 0020 6000 8299 4444 4400 01
(Açıklama Alanına Cep Telefon Numaranızı ve Bağış Amacınızı (Örneğin: Mehmet Demir adına 05321111111, Afrika Kurbanı) yazmanız gerekmektedir.
Kredi kartınız ile Online olarak dilediğiniz miktarda, hızlı ve güvenli bir şekilde bağışta bulunabilirsiniz.
Makbuz karşılığı bağışınızı elden yapmak isterseniz, 444 66 39 nolu telefonu arayarak ilinizde ki temsilcimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
Size en yakın PTT şubesine giderek, Cansuyu Derneğine ait 511 75 63 nolu hesap numaramıza bağışta bulunabilirsiniz.
PTT şubelerinden bağışınızı yaparken, Açıklama alanına mutlaka Cep Telefon Numaranızı ve Bağış Amacınızı (Örneğin: Mehmet Demir adına 05321111111, Afrika Kurbanı) yazılmasını isteyiniz.
Yurtdışından bağış yapmak için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
Balgat Şubesi (Şube Kodu 1395)
(Swift / BIC Kodu TCZBTR2AXXX)
Alıcı Adı Soyadı: CANSUYU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
IBAN
USD TR65 0001 0013 9562 6262 6250 02
EURO TR38 0001 0013 9562 6262 6250 03
Yurtdışından yapılan bağışlarda, Açıklama alanı bilgisi bize ulaşmayacağı için, lütfen dekontunuzu [email protected] adresine mail ile göndererek, bağış amacınızı da mail içeriğine yazınız.
Bağışınızı yaparken bildirdiğiniz cep telefon numarasına, bağışınızın bize ulaştığına dair SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır.
Eğer SMS bilgilendirmesi size ulaşmaz ise, 03122852003 numaralı telefondan derneğimizi arayarak bağışınızla ilgili bilgi alabilirsiniz.
Kurban alımı, kesimi ve dağıtımı sırasında tamamen dini vecibeler yerine gelecek şekilde hareket edilmektedir. Kurbanlık hayvanların alımları, kesim yapılacak olan ülkelerden temin edilmektedir. Kurban niteliğini taşımayan hiçbir hayvan alımı ve kesimi kesinlikle yapılmamaktadır.
Kurban niteliği taşıyan hayvanların, Kurban sıfatını taşıması için hayvanın mutlaka Dini kaidelere göre kanının akıtılması gerekir. Kan hayvandan akmadan kurban sayılmaz. 2005 yılından bu yana derneğimize bağışlanan tüm kurbanların kanı akıtılmış ve et olarak dağıtılmıştır.
"Ameller Niyetlere Göredir" kaidesine göre, Sizin adınıza derneğimiz tarafından kurban kesimi yapılması için bağışınızı yaptığınız andan itibaren, Kurban kesimi ile ilgili vekâleti doğrudan Cansuyu Derneğine vermiş olursunuz. Bağışı yaparken alacağınız evrak, bu vekâletin yazıya dökülmüş halidir.
Yani "Ben bu parayı Cansuyu derneğine şahsım (veya belirteceği başka birinin) adına, kurbanı alması ve kestirmesi için yatırıyorum" demektir. Ancak kişinin kalbinin mutmain olması için bağışını yaptıktan sonra, Derneğimizi arayarak sözlü olarak da vekaletini verebilir.
Türkiye'de Kurbanların kesim videosunu göndermeye başlayan İLK KURUM Cansuyu Derneğidir. 2010 yılından bu yana Kurban kesim ve dağıtım videoları, bağışçılarımıza internet sitemiz üzerinden ulaştırmaktadır.
Ekiplerimizin kontrolünde yürütülen kesim ve dağıtım işlemleri, ekip elemanlarımızdan bir tanesinin vekaletleri kesim yapacak kişiye vermesi ile başlar. Kesim öncesi, kesim anı ve dağıtım anı, kamera ile kayıt altına alınır. Ekiplerimizin Türkiye'ye döndükten sonra, kameraya kaydettikleri görüntüler tek tek ve isim isim düzenlenmeye başlanır.
Kurban bağışlarının yoğunluğu nedeniyle bu düzenleme süresi ortalama 1 aylık bir süreci alabilmektedir. Daha sonra, Kurban kesim organizasyonuna ait görüntüleri Bağışçılarımıza özel Proje Takip Sistemimize yüklenmektedir.
Görüntülerinin montajı tamamlanan kişilere SMS ile bilgilendirme yapılır. Bağışçılarımız daha sonra, web sitemiz üzerinden kurbanlarının kesim ve dağıtım videolarını izleyebileceklerdir. Ancak, SMS uyarısına rağmen sitemize giriş yapmamış bağışçılarımızın, görüntülerini izlemeleri mümkün olmayacaktır.
Tüm Kurban kesimlerimizi, 12 ay boyunca aynı hassasiyetle kesimlerini gerçekleştiriyor ve kesimlerinin videoları kayıt altına alınarak ve bağışçılarımıza internet sitemiz üzerinden ulaştırıyoruz.
Kurbanlık sıfatı taşıyan ve kesimi yapılmaya dinen uygun olan hayvanların, kesim yapılacak bölgelere göre Hisse Bedeli belirlenmektedir.
Türkiye'de Kurban videosu göndermeye başlayan ilk kurum CANSUYU Derneğidir..
2010 yılından bu yana, kesilen tüm kurbanlara ait görüntüleri, web sitemiz üzerinden bağışçılarımıza ulaştırılmaktadır.
Kesilecek olan Adak, Akika ve Şükür kurbanları için, herhangi bir ülke şartı kabul edilmemektedir. Yapılacak faaliyetler için, ekiplerimiz gittikleri mağdur ülkelerde kurban kesimleri yapmaktadır.
"Ameller Niyetlere Göredir" kaidesine göre, Sizin adınıza derneğimiz tarafından kurban kesimi yapılması için bağışınızı yaptığınız andan itibaren, Kurban kesimi ile ilgili vekaleti doğrudan Cansuyu Derneğine vermiş olursunuz.
Yani "Ben bu parayı Cansuyu derneğine benim (veya belirteceği başka birinin) adıma kurbanımı kesmesi için yatırıyorum" demektir.
Ancak kişinin kalbinin mutmain olması için, Genel Merkezimizi 444 66 39 nolu telefondan arayarak sözlü olarak da vekaletini verebilir.
Kurbanınızı;
Evet mümkün.
Yurtdışından bağış yapmak için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
Balgat Şubesi (Şube Kodu 1395)
(Swift / BIC Kodu TCZBTR2AXXX)
Alıcı Adı Soyadı: CANSUYU DERNEĞİ
IBAN
USD TR65 0001 0013 9562 6262 6250 02
EURO TR38 0001 0013 9562 6262 6250 03
Yurtdışından yapılan bağışlarda, Açıklama alanı bilgisi bize ulaşmayacağı için, lütfen dekontunuzu [email protected] adresine mail ile göndererek, bağış amacınızı da mail içeriğine yazınız.
Bağışladığınız kurbanınız, CANSUYU tarafından belirlenen acil ihtiyaç bölgelerinde 15 ila 30 gün arasında kesilmektedir.
Kesilen kurbanlarla ilgili rapor Genel Merkezimize ulaştıktan sonra, bağışçılarımıza SMS ile dönüş yapılmaktadır.
Kurbanınız, kesimin ardından paylara bölünerek acil ihtiyaç bölgelerindeki gerçek muhtaçlara, muhacirlere, savaş ve doğal afet mağdurlarına, yetim ailelere, yaşlılara, kimsesizlere ve yoksulluk çekenlere ulaştırılır.
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).
Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.
Evet, Vakıf ve Dernek gibi kuruluşlara vekâlet verilir. Ancak aranan şart, Kuruluşların kesilen kurbanı, İslam’a uygun bir şekilde kesmesi veya kestirmesi, etlerini Gerçek Muhtaçlara ulaştırması gerekir.
Kurban kesmek ve sadaka vermek farklı ibadetlerdir. Kurban kesmek (kestirmek) yerine, kurban bedelini sadaka olarak verdiğiniz zaman, o para Kurban ibadeti yerine geçmez.