KURBAN ORGANİZASYONU

KURBAN; ALLAH’A YAKINLAŞMAK, MUHTAÇLA PAYLAŞMAKTIR.

"Kurbanlarınızı, İslami usullere göre alıyor, kestiriyor ve kurban etlerini, evine yılda bir kez et giren muhtaçlara ulaştırıyoruz."

Cansuyu Derneği “Kurban; Allah’a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır” sloganıyla gerçek muhtaçlara ulaşmaya devam ediyor. Siz de kurban bağışında bulunarak gerçek muhtaçları sevindirebilirsiniz. Cansuyu Derneği yılların vermiş olduğu tecrübe, bağımsız ve yasal olarak gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir bağış kurumları arasında yer almaya devam etmektedir.

2005 yılından bu güne kadar, bağışçılarımızla, milletimizle buluşmamıza, birlikte kıtalar aşmamıza vesile olan önemli çalışmaların başında Kurban Organizasyonlarımız gelmektedir. Yapılan çalışmalarımız neticesinde, kurban ibadetini yerine getirme durumu mümkün olmayan, hatta hayatlarında hiç kurban eti yememiş olan insanlara kurban eti ulaştırıyoruz. Çalışmamız neticesinde ülkemizde, farklı kıtalarda ki onlarca ülkede ve yüzlerce bölgede, sayıları milyona ulaşan muhtaç insanlara ulaşmış oluyoruz.

Your browser does not support the video tag.

KURBANLARINIZ ALINIR, KESTİRİLİR VE ET OLARAK DAĞITILIR

Kurban hisse bağışı yapacak olan bağışçımızın bağışı derneğimize ulaştıktan sonra, kendisine bağışının alındığına dair bilgilendirme mesajı gönderilmekte, kesim gerçekleştirildikten sonra hissesinin kesimi gerçekleştiğine dair mesaj ulaştırılmaktadır.

HİSSE BEDELİ

Cansuyu Derneği 2009 yılından bu yana Kurban Organizasyonlarında genel fiyatlandırma yerine, Bölge fiyatlandırması yöntemini kullanmaya başlamıştır. Farklı fiyatlandırma sisteminin uygulanmasının nedeni; Kurbanlık sıfatı taşıyan ve kesim yapılması dinen uygun olan hayvanların, bölgelere bağlı olarak fiyatlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

2023 KURBAN HİSSE BEDELLERİ Afrika 2.000 TL Asya 2.600 TL Arakan Kampları 3.500 TL Yemen 4.100 TL Türkiye (Deprem Bölgesi) - Filistin Kampları 5.900 TL Gazze 7.500 TL olarak belirlenmiştir.

NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

1 Banka Şubeleri Aracılığıyla Ziraat Bankası Vakıfbank Halk Bankası Vakıf Katılım Bankası Türkiye Finans Katılım Bankası Bankalarının şubelerine giderek, "CANSUYU Derneğine bağış yapmak istiyorum" dediğinizde, sizden hesap numarası ve masraf almadan, bağışınızı hızlı bir şekilde vezneden yapabilirsiniz. 2 Mobil Bankacılık Sistemi Ziraat Bankası Vakıfbank Halk Bankası Bankalarının MOBİL Bankacılık sisteminde yer alan MENÜ > ÖDEMELER > BAĞIŞ > CANSUYU Derneği'ni seçtikten sonra, bağışınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. (Açıklama alanına mutlaka Kurbanı kesilecek kişinin Adını Soyadını, Cep telefon numarasını ve Bağış Amacınızı (Örneğin: Mehmet Demir adına 05321111111, Afrika Kurbanı) yazmanız gerekmektedir. 3 IBAN ile FAST Sistemi Alıcı Adı: CANSUYU Derneği

Türkiye Finans: TR79 0020 6000 8299 4444 4400 01

(Açıklama Alanına Cep Telefon Numaranızı ve Bağış Amacınızı (Örneğin: Mehmet Demir adına 05321111111, Afrika Kurbanı) yazmanız gerekmektedir. 4 Kredi Kartı ile Online Bağış Kredi kartınız ile Online olarak dilediğiniz miktarda, hızlı ve güvenli bir şekilde bağışta bulunabilirsiniz. 5 Makbuz Karşılığı - Nakit Bağış Makbuz karşılığı bağışınızı elden yapmak isterseniz, 444 66 39 nolu telefonu arayarak ilinizde ki temsilcimiz ile irtibata geçebilirsiniz. 6 Posta Çeki (PTT) Size en yakın PTT şubesine giderek, Cansuyu Derneğine ait 511 75 63 nolu hesap numaramıza bağışta bulunabilirsiniz. PTT şubelerinden bağışınızı yaparken, Açıklama alanına mutlaka Cep Telefon Numaranızı ve Bağış Amacınızı (Örneğin: Mehmet Demir adına 05321111111, Afrika Kurbanı) yazılmasını isteyiniz. 7 Yurtdışından Banka ile Bağış Yapabilir miyim? Yurtdışından bağış yapmak için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz. ZİRAAT BANKASI Balgat Şubesi (Şube Kodu 1395) (Swift / BIC Kodu TCZBTR2AXXX) Alıcı Adı Soyadı: CANSUYU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ IBAN USD TR65 0001 0013 9562 6262 6250 02 EURO TR38 0001 0013 9562 6262 6250 03 Yurtdışından yapılan bağışlarda, Açıklama alanı bilgisi bize ulaşmayacağı için, lütfen dekontunuzu [email protected] adresine mail ile göndererek, bağış amacınızı da mail içeriğine yazınız. 8 Yaptığım Bağışın Ulaşıp Ulaşmadığını Nasıl Öğrenebilirim? Bağışınızı yaparken bildirdiğiniz cep telefon numarasına, bağışınızın bize ulaştığına dair SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Eğer SMS bilgilendirmesi size ulaşmaz ise, 03122852003 numaralı telefondan derneğimizi arayarak bağışınızla ilgili bilgi alabilirsiniz.

KURBANLIKLARIN ALIM - KESİM İŞLEMLERİ

Kurban alımı, kesimi ve dağıtımı sırasında tamamen dini vecibeler yerine gelecek şekilde hareket edilmektedir. Kurbanlık hayvanların alımları, kesim yapılacak olan ülkelerden temin edilmektedir. Kurban niteliğini taşımayan hiçbir hayvan alımı ve kesimi kesinlikle yapılmamaktadır.



Kurban niteliği taşıyan hayvanların, Kurban sıfatını taşıması için hayvanın mutlaka Dini kaidelere göre kanının akıtılması gerekir. Kan hayvandan akmadan kurban sayılmaz. 2005 yılından bu yana derneğimize bağışlanan tüm kurbanların kanı akıtılmış ve et olarak dağıtılmıştır.

VEKALET

"Ameller Niyetlere Göredir" kaidesine göre, Sizin adınıza derneğimiz tarafından kurban kesimi yapılması için bağışınızı yaptığınız andan itibaren, Kurban kesimi ile ilgili vekâleti doğrudan Cansuyu Derneğine vermiş olursunuz. Bağışı yaparken alacağınız evrak, bu vekâletin yazıya dökülmüş halidir.

Yani "Ben bu parayı Cansuyu derneğine şahsım (veya belirteceği başka birinin) adına, kurbanı alması ve kestirmesi için yatırıyorum" demektir. Ancak kişinin kalbinin mutmain olması için bağışını yaptıktan sonra, Derneğimizi arayarak sözlü olarak da vekaletini verebilir.





KURBAN KESİM VE DAĞITIM VİDEOSU

Türkiye'de Kurbanların kesim videosunu göndermeye başlayan İLK KURUM Cansuyu Derneğidir. 2010 yılından bu yana Kurban kesim ve dağıtım videoları, bağışçılarımıza internet sitemiz üzerinden ulaştırmaktadır.

Your browser does not support the video tag.





Ekiplerimizin kontrolünde yürütülen kesim ve dağıtım işlemleri, ekip elemanlarımızdan bir tanesinin vekaletleri kesim yapacak kişiye vermesi ile başlar. Kesim öncesi, kesim anı ve dağıtım anı, kamera ile kayıt altına alınır. Ekiplerimizin Türkiye'ye döndükten sonra, kameraya kaydettikleri görüntüler tek tek ve isim isim düzenlenmeye başlanır.

Kurban bağışlarının yoğunluğu nedeniyle bu düzenleme süresi ortalama 1 aylık bir süreci alabilmektedir. Daha sonra, Kurban kesim organizasyonuna ait görüntüleri Bağışçılarımıza özel Proje Takip Sistemimize yüklenmektedir.





Görüntülerinin montajı tamamlanan kişilere SMS ile bilgilendirme yapılır. Bağışçılarımız daha sonra, web sitemiz üzerinden kurbanlarının kesim ve dağıtım videolarını izleyebileceklerdir. Ancak, SMS uyarısına rağmen sitemize giriş yapmamış bağışçılarımızın, görüntülerini izlemeleri mümkün olmayacaktır.

Tüm Kurban kesimlerimizi, 12 ay boyunca aynı hassasiyetle kesimlerini gerçekleştiriyor ve kesimlerinin videoları kayıt altına alınarak ve bağışçılarımıza internet sitemiz üzerinden ulaştırıyoruz.